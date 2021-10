Dos sujetos protagonizaron esta madrugada una pelea al salir de una discoteca Shainas, situada en la urbanización Las Brisas, en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió en pleno horario de inmovilización social (toque de queda) por la pandemia del COVID-19.

Imágenes difundidas por Latina mostraron que los jóvenes se lanzaron puñetes, patadas, cabezazos e inclusive continuaron peleando en el suelo. El matinal indicó que ambos hombres se encontraban en estado de ebriedad.

En el video se observa que un sereno de la Municipalidad de Lima llega al lugar e intentó detener la gresca, pero no logró reducirlos, por lo que tuvo que solicitar refuerzo para controlar a los sujetos. No se reportó ninguna intervención debido a que no hubo presencia policial, señaló el noticiero.

Tras este episodio, el personal de Fiscalización de la comuna metropolitana clausuró la discoteca, ubicada en la cuadra 15 de la Av. Alborada. El propietario fue sancionado porque el local no contaba con licencia de funcionamiento y por incumplir las medidas sanitarias en el marco de la pandemia por el COVID-19.

Sin embargo, en horas de la mañana de este viernes se constató que los carteles colocados por el área de Fiscalización fueron retirados. Los vecinos señalaron que el establecimiento realiza fiestas cada fin de semana en pleno toque de queda.

Como es público, hasta el 17 de octubre, el toque de queda (inmovilización social obligatoria) en Lima y Callao comienza a la 1 de la madrugada y va hasta las 4 de la mañana.

