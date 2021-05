Convocan a voluntarios de Juegos Panamericanos Lima 2019 para apoyar en jornadas de vacunación

El Proyecto Legado convocó a los más de 16 mil voluntarios que participaron en la organización y desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 para formar parte del nuevo Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 de adultos mayores en 31 locales de Lima y Callao.

En un comunicado, la entidad detalló que los voluntarios se encargarán de brindar información y orientación a las personas que lleguen a los centros de vacunación.

Además, precisó que los voluntarios, entre 18 y 45 años, recibirán una invitación para inscribirse, donde encontrarán un formulario de actualización de datos. En caso no la reciban o tengan dudas, pueden escribir al siguiente correo electrónico: voluntariado@legado.gob.pe

Una vez convocados, recibirán capacitaciones de manera virtual y cumplirán una jornada diaria de 6 horas en la sede a su elección, acumulando al menos 5 jornadas al mes.

“Es importante tener en cuenta que pueden participar exvoluntarios de los Juegos Lima 2019 que no tengan comorbilidad, no sean consideradas personas de riesgo y no tengan antecedentes policiales ni judiciales”, indicó el Proyecto Legado en su pronunciamiento.

La entidad remarcó que los participantes recibirán equipos de protección personal (EPP), seguro contra accidentes, así como una acreditación y certificado de participación. También tendrán como beneficio un vale de alimentación.

Encargo

A través del Decreto de Urgencia 043-2021, publicado el jueves 29 de abril, el Ejecutivo encargó al Proyecto Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos la función de operador logístico en la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO