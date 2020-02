El caso reciente de crimen en un local de McDonald´s en Lince sigue en investigación. Los venezolanos Luis José Rodríguez Rodríguez y Joelby Liendo, presuntos autores del asesinato de Hilario Huamanyalli, manifestaron sus argumentos en su afán por declararse inocentes.

América TV accedió a los testimonios y al perfil psicológico de ambos, que elaboró la Policía Nacional del Perú.

"Me consideró inocente ante los ojos de Dios. No he matado a nadie, todos mienten. No sé quién es el muerto. No era un santo, ese ha sido un proxeneta y tráfico de mujeres, están investigando quién mató a un verdadero malandro", dijo Rodríguez a la Policía.

“Si me salió positivo en la pericia balística... fue porque hemos prendido fuegos artificiales en año nuevo. Nunca he manejado un arma, solo las veo por televisión”, agregó.

Liendo, por su parte, dijo que los días 9 de enero, fecha del accidente, él permanece en su casa por una experiencia del pasado.

"Todos los 9 de enero no trabajo porque años atrás en esa fecha me accidenté con un automóvil en una carretera en Venezuelas. Se revetó la rueda delantera derecha y el auto se dio dos vueltas", contó.

Perfil Psicológico de los presuntos autores del crimen

Peritos de Psicología Forense de la Oficina de Criminalística de la Dirincri indicaron que Luis José Rodríguez Rodríguez tiene personalidad "temeraria, de evidente reacción agresiva y violenta frente a una frustación". Sostienen, además, que es "carente de empatía".

En el caso de Joelby Liendo, la Policía sentenció que “las situaciones comprometedoras” llevan a Joelby Liendo a utilizar “la negación, manipulación, ocultamiento y omisión de información a su favor”, con el propósito de "librarse de acusaciones o imputaciones.

Crimen en McDonald´s

