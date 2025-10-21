Las carencias persisten en el sector Virgen del Buen Paso, en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, que el pasado 11 de octubre fue devastado por un infernal incendio, que dejó a más de 700 personas en la calle.

Cientos de damnificados denunciaron que viven todo un calvario debido a la falta de agua, recurso que no llega a la zona desde hace varios días, pese a sus reiterados pedidos a las autoridades.

Los afectados afirmaron que desde la tragedia, solo un camión cisterna llegó hasta el lugar para abastecerlos, por lo que ya están desabastecidos y hasta luchando entre sí por “las pocas gotas que quedan”.

Los damnificados denunciaron que Sedapal no les envía cisternas con el argumento de que existen ‘’conexiones informales’’ en el sector afectado. No obstante, insistieron e sus pedidos.

Necesidad

En este marco, los ciudadanos denunciaron que ni siquiera pueden asearse para conservar el agua que les queda.

“Necesitamos asearnos, nuestros hijos tienen que regresar a las clases y no tenemos agua”, denunciaron.

Los afectados argumentaron incluso que, debido a situación, deben comprar agua a otros vecinos que la revenden, pese a que se trata de una emergencia.

El aparente desabastecimiento se registra pese a que los ciudadanos reciben donaciones de agua embotellada -que les sirve básicamente para el consumo y su supervivencia- y la visita de autoridades de Gobierno, como el presidente José Jerí.

“Ellos han venido para la foto, nada más. Lanzaron promesas, subieron su contenido al TikTok, a sus redes sociales, y se fueron sin dejar nada concreto”, denunciaron.

Al cierre de la presente edición, ni Sedapal ni otras autoridades se pronunciaron sobre la situación.

Se espera que en las próximas horas puedan abastecer los reservorios de estos damnificados.