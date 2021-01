Jaime Cillóniz, expresentador de programas, dio su versión de lo ocurrido con la actriz Danna Ben Haim, quien lo denunció por el delito de intento de secuestro por retenerla contra su voluntad por cerca de 15 minutos en un ascensor del edificio ubicado en la calle San Ignacio de Loyola, en Miraflores.

En diálogo con ATV, Cillóniz trató de minimizar su accionar contra Danna Ben Haim y aseguró que, supuestamente, no le impidió la salida del ascensor a la joven, tras llegar por error a su departamento.

¿Qué no la dejaba salir? Por Dios, la mujer estaba metida en el ascensso al fondo con una bolsa, que le dije ¿qué hace usted, repartiendo cosas? No me pidió (que cerrara la puerta) y si me pidió no me di cuenta”, indicó Cillóniz.

“No voy a tolerar a una tipa que entra a mi departamento delante de mi madre y que encima diga que se le ha querido secuestrar”, agregó.

Diligencia

Canal N indicó que personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como de la Defensoría del Pueblo y agentes de la comisaría de Miraflores, llegaron hasta el departamento de Miraflores para indagar sobre el caso de la actriz Danna Ben Haim.

Por su parte, Latina señaló que, de acuerdo con las versiones de los vecinos, Jaime Cillóniz ha sido denunciado por golpear a su madre y ha protagonizado varios episodios de violencia.

El caso

En su cuenta de Instagram, Danna Ben Haim contó que todo se originó cuando llegó por error al departamento donde vive Jaime Cillóniz, pero el sujeto no le permitió cerrar la puerta del ascensor para regresar a la recepción del edificio.

En el video grabado por la actriz se ve cómo el sujeto la acusa de haber invadido su casa y le exigía sus datos. A los pocos minutos, aparece su madre y le pide a Jaime Cillóniz que la deje marcharse, pero él persistía en su actitud. Ante los gritos de la mujer, unos vecinos la auxilian y la dejan salir a través de las escaleras.

Danna Ben Haim indicó que había llegado al edificio porque tenía una prueba de vestuario en el interior de un departamento, pero llegó al inmueble de Cillóniz por error.

VIDEO RECOMENDADO