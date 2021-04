La Defensoría del Pueblo indicó que la ausencia de miembros de mesa y el horario de votación asignado a los adultos mayores generó desconcierto entre los electores, así como largas colas en los locales de votación durante los comicios generales celebrados ayer en todo el país.

Mediante un comunicado, la Defensoría destacó la civismo de la ciudadanía en asistir a votar pese a la situación de emergencia por el avance del COVID-19. Además resaltaron el esfuerzo de las instituciones encargadas de organizar y supervisar el proceso electoral.

“Destacamos sobremanera el nivel de participación de ciudadanas y ciudadanos en el proceso electoral, quienes, interpretando correctamente su deber y su derecho de elegir a sus autoridades, han concurrido a las mesas de votación desde muy temprano; y lo vienen haciendo aún en el tiempo que resta del horario de votación. Esta decisión cívica y democrática es aún más destacable teniendo en consideración las dramáticas circunstancias de pandemia que amenaza la salud de todos los peruanos y peruanas”, se lee en el pronunciamiento.

“Ha habido demora en la instalación de los locales de votación. La inasistencia de algunos de los miembros de las mesas de votación no pudo ser completada con la premura que se requería debido a que entre las 7 y las 9 de la mañana solo se encontraban en la fila de votantes, personas adultas mayores cuya salud debía ser protegida. Esta situación retrasó el inicio de la hora de votación, provocó una larga espera y generó incomodidad y desconcierto entre los electores”, agregó.

La Defensoría manifestó también que en muchos locales no se respetaron adecuadamente las medidas de prevención de contagio de COVID-19, como la distancia social. De igual forma denunciaron la ausencia de autoridades que hagan cumplir estas normas obligatorias.

“En no pocos lugares, los votantes no respetaron el distanciamiento físico y no se observó suficiente personal policial y del serenazgo que contribuyeran al orden y respeto a las reglas sanitarias”, señala el texto.

En esa línea anunciaron que emitirán un informe detallado con recomendaciones para que estas deficiencias no se repitan. Precisaron que en noviembre del año pasado se dieron sugerencias a las instituciones encargadas pero estas no se siguieron.

“Defensoría del Pueblo emitirá en los siguientes días un informe con recomendaciones para la segunda vuelta, y recordará a las autoridades del sistema electoral aquellas que ya se emitieron en noviembre del 2020 y que lamentablemente no fueron atendidas pese a su pertinencia”, finaliza el comunicado.

