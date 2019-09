Defensoría comprueba que 50 hospitales tienen 172 incubadoras inoperativas

Síguenos en Facebook

Después de supervisar 50 hospitales en el país de niveles 2 y 3, la Defensoría del Pueblo constató que en los servicios de atención neonatal existen 172 incubadoras reportadas como inoperativas, lo que demuestra que la gestión de mantenimiento de equipos no funciona en estos centros de salud.

A pesar de contar con el mínimo de incubadoras, según la Norma Técnica de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, los hospitales visitados evidenciaron la necesidad de equipos como servocunas, conexión de aire comprimido, oxígeno, fotómetros, monitores, mezcladoras de aire, calefactores, bombas de succión, entre otros, para brindar una adecuada atención a los recién nacidos.

Estas serias deficiencias ya habían sido advertidas por la Defensoría del Pueblo en abril del 2018, cuando realizó una supervisión a 24 de los principales hospitales de las regiones, donde se observó la falta de equipos en las áreas de cuidados intensivos, centros quirúrgicos y hospitalización.

Ante estos preocupantes hallazgos, la Defensoría del Pueblo exige a los gobiernos regionales y al Ministerio de Salud (Minsa) dar prioridad al mantenimiento de equipos para las áreas materno-infantiles.

alerta. Además de las carencias detectadas, durante la supervisión nacional, realizada a 334 establecimientos de salud en junio y julio de este año, se verificó que la atención a las gestantes adolescentes no se brinda de manera integral, ya que en el 29% de establecimientos supervisados las menores no pasan consulta con el médico a pesar de tratarse de embarazos de alto riesgo, y en el 48% de los centros de salud no son atendidas por el servicio de nutrición.

La Defensoría también pudo comprobar que las gestantes que presentan anemia, en un 29% de los establecimientos, no son atendidas por un nutricionista, poniendo en riesgo el embarazo y el posterior nacimiento del niño.