Déficit de atención en Centros de Emergencia Mujer

La Defensoría del Pueblo reveló ayer que, de los 326 Centros de Emergencia Mujer (CEM) que hay en el país, 52 no atendían feminicidios, 87 no atendían a migrantes y 100 no atendían la violencia ocurrida a través de las tecnologías digitales.

La falta de atención inmediata a las mujeres víctimas de violencia, según el diagnóstico del organismo defensorial, es originada por la falta de adecuación al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, tal como lo dispone la Ley 30364.

La entidad realizó este hallazgo a los centros administrados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) durante la Segunda Supervisión Nacional 2018, llevada a cabo entre octubre y noviembre de ese año“No están completos los equipos disciplinarios. No hay comprensión de la violencia.

Los informes psicológicos no alcanzan al número de casos presentados. Todas estas falencias se repiten respecto a supervisiones anteriores, incluso desde 2008, lo que nos ha llevado a identificar un problema mayor: el Ministerio de la Mujer tiene que adecuar su estructura a la nueva ley que reconoce 16 formas de violencia (ver infografía)”, declaró Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

La representante defensorial recalcó que la necesaria adecuación a la nueva norma, cuyo plazo ya está vencido, permitirá que las mujeres, en su mayoría vulnerables, “puedan demandar servicios de atención”.

Preocupación

En el 2018, de las 43 mil medidas de protección solicitadas al Poder Judicial, solo se otorgó 1% y las sentencias por violencia de género alcanzaron un 5%, “ambos porcentajes muy bajos”.

Otro aspecto preocupante para la Defensoría es la situación de infraestructura de los CEM ubicados en comisarías. El 25% de estos CEM no tenía acceso a servicios higiénicos, 28% carecía de agua y 27% no tenía acceso a internet. El 81% no contaba con espacios seguros para menores.

“En admisión, el niño ve y escucha a la madre. Eso desalienta y afecta los derechos fundamentales del pequeño”, apuntó Revollar. Asimismo, en el 45% de los CEM regulares y el 71% de los CEM en comisarías falta cubrir una o más plazas de personal especializado.

En Madre de Dios, región con la más alta tasa de feminicidios y de delitos contra la libertad sexual, no se ha creado ningún CEM en comisarías, detectaron.El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que el presidente Martín Vizcarra “asumió un liderazgo contra la violencia a la mujer, que no ha sido secundado por su ministro de Economía”, Carlos Oliva.

Con relación al informe de la Defensoría, la titular del MIMP, Gloría Montenegro, declaró que desde el 4 de abril un equipo técnico de su sector inició el proceso de adecuación a la Ley 3036 y que viene implementado acciones para que los CEM sean más accesibles y tengan mejores ambientes.