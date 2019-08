Déficit de policías y serenos alienta inseguridad en el país

Síguenos en Facebook

¿Cómo enfrenta el país la creciente ola de inseguridad ciudadana? La respuesta no es satisfactoria. De acuerdo con la Contraloría General de la República, existe un policía por cada 803 ciudadanos y un sereno por cada 1352 vecinos.

Para Alejandra Huamán, supervisora de la Subgerencia del Sector Seguridad Interna y Externa del ente contralor, este hallazgo tiene un impacto directo en la sensación de inseguridad que percibe la población.

“El 84% de efectivos no contaría con radios portátiles de comunicación; el 46.8% no estaría utilizando chalecos antibalas para su protección; el 25.6% no contaría con esposas metálicas; y el 15.2% no contaría con varas de ley”, detalló Huamán tras citar el operativo de control “Seguridad Ciudadana 2019”.

87 MIL CASOS DE VIOLENCIA

Durante la visita a los Centros Emergencia Mujer (CEM) de las comisarías se encontró 87,984 denuncias por violencia a la mujer en lo que va del 2019. En el 80% de casos, el agresor era la pareja de la víctima; el 11% correspondía a denuncias por violencia familiar contra niños y adolescentes; y el 9% por violencia familiar contra adultos mayores.

El operativo de control, realizado entre el 10 y el 14 de junio en 1310 comisarías y 463 municipalidades de todo el país, fue de índole preventiva, es decir, no se va a sancionar, pero sí habrá una reinspección.

MUNICIPIOS EN ROJO

En los 463 municipios supervisados se encontró un sereno por cada 1352 vecinos, una brecha mayor que la de policías. También se verificó la existencia de un vehículo motorizado por cada 7248 residentes.

“Resolver la inseguridad ciudadana no es un tema presupuestal, sino de coordinación e interacción entre la sociedad civil, los alcaldes y los comisarios”, finalizó Huamán.

Este resultado fue elevado al ministro de Interior, Carlos Morán; al comandante general de la Policía Nacional del Perú, José Luis Lavalle; a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso; y a las municipalidades del país.