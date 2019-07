Delincuente fue detenido 19 veces por la Policía y sigue en libertad (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Un presunto delincuente identificado como Walter Juan Gonzáles Acho, alias 'El perro de Huandoy', ha sido detenido en 19 ocasiones por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), pero sigue libre en las calles.

Cada vez que ha sido capturado por arrebatar celulares y otros objetos de valor, el malhechor pedía disculpas a sus víctimas, que son en su mayoría ancianas y jóvenes.

"Que me disculpe porque estoy pasando por un mal momento", "me arrepiento a la señorita, que me disculpe por favor lo que pasa es que estoy pasando por un mal momento", son algunas de las palabras del presunto delincuente.

Los lugares en donde suele cometer sus actos delictivos son paraderos, semáforos y calles del distrito de Los Olivos.

"Su lugar de acción es en Huandoy, en el cono Norte, en los diferentes paraderos, inmediatamente procede a sustraer carteras, celulares", expresó el coronel Dino Escudero.

Walter Juan Gonzáles Acho ha sido captado en diferentes ocasiones cometiendo actos delictivos, "cambia de ropa, huyendo tranquilo". Pese a todos sus antecedentes, el presunto delincuente no has sido infringido con una pena mayor por las autoridades.