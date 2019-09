Delincuente robó farmacia 3 veces en menos de un mes y simula ser trabajador ante presencia de cliente

Síguenos en Facebook

Un delincuente ha robado tres veces una farmacia en menos de un mes, en el distrito de Ate Vitarte. Cámaras de seguridad registraron los momentos y se observa que en una ocasión simuló ser un trabajador al momento en que una cliente se acercó.

Según América Noticias, el sujeto se llevó el dinero de la caja, crema para las hemorroides, pastillas para el acné y el herpes.

"Él siempre viene vestido con gorro, con una mochila, con una chompa oscura. La primera vez vino con arma", dijo una de las farmacéuticas a América Noticias.

El primer robo ocurrió el 15 de agosto y tras amenazar a las trabajadoras y buscar por las cajas huye saltando por el mostrador, llevándose 3500 soles.

En la segunda ocasión, el 5 de setiembre, el delincuente regresó para hacer de las suyas. Llenó su mochila con medicinas y se apoderó de 2500 soles.

Sin nadie que lo detenga, regresó el 12 de setiembre para robar 2500 soles de la farmacia. Las trabajadoras viven con zozobra por los constantes actos delincuencias y la Policía aún no da con su paradero, pese a que existen videos registrados por las cámaras de seguridad.

"De la primera denuncia quedó en nada, en la segunda me han mandado por todos lados y me dicen que ya lo pasaron a la Fiscalía, no me quisieron recibir los videos", expresó una trabajadora.