Delincuente tira al suelo y golpea a anciano de 89 años para robarle su pensión (VIDEO)

No respetan a nadie. Un delincuente tiró al suelo y golpeó a un coronel retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP) de 89 años para robarle su pensión que retiró del banco, en el distrito de Pueblo Libre.

En las imágenes que difundió Canal N, se observa que la víctima de la tercera edad intentó defenderse utlizando su bastón mientras el malhechor usó la fuerza bruta para cometer su acto delictivo y luego subir a la moto que era conducida por su cómplice para huir.

"Cuando nosotros hemos estacionado el carro, ellos se pararon atrás, nos han estado siguiendo probablemente. Me agarraron y me tiraron al suelo, trataba de defenderme con el bastón, le he golpeado duro, quería meterle en la cara, pero él estaba con el arma", expresó la víctima al mencionado medio.

Un delegado vecinal denunció que personal de la Municipalidad de Pueblo Libre no le quiso mostrar las imágenes registradas por cámaras de seguridad para presentar la denuncia.

"Hay varias cámaras desde el recorrido desde el Banco de la Nación, yo he ido a verificar la que está en el módulo de esta cuadra y a pesar de que me he identificado como delegado de la junta vecinal de este sector, no me han permitido visualizar las cámaras diciéndome que su jefe, el señor Luna, no daba autorización", indicó.