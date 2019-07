Delincuentes venezolanos se burlan tras ser capturados por robar a joven (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Presuntos delincuentes venezolanos fueron capturados por serenos de la Municipalidad de Lima por haber robado a un joven transeúnte cerca a la Plaza San Martín y Latina mostró cómo uno de los detenidos hacía muecas en señal de burla.

"A mí me robaron un celular Galaxy valorizado en 800 soles, mi documento que tenía 180. Me agarró del cuello, el otro pata me bolsilleó y entonces vinieron cuatro personas más, creo que eran venezolanos", contó la víctima.

Al momento de la persecución, los serenos impactaron su vehículo contra otro en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola con Lampa en Cercado de Lima.

Dos de los venezolanos que fueron capturados aseguraron que les devolvieron sus pertenencias a su víctima y que por ese motivo no los podían detener.

"Nosotros le devolvimos sus cosas porque él había soltado sus cosas, la cartera y eso, yo le dije que se lo entregaran, le dije co$% dale sus cosas. Venían cuatro 'manes' más y no sé qué pasó, de verdad. Cuando vino la camioneta nos capturó, no tengo nada que ver, patrón", indicó uno de los malhechores.

Los extranjeros fueron llevados a la comisaría de Cotabambas y dependerá de la justicia peruano determinar el futuro de los asaltantes.