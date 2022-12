Tres mujeres denuncian a Lorena Sofía Pasache Jiménez, dueña de la agencia LP Travel and tours, de haberlas engañado. Ellas le compraron paquetes de viaje a destinos paradisiacos que incluían pasajes de avión y estadías en hoteles cinco estrellas, sin embargo, esto nunca se concretó.

De acuerdo a Domingo al Día, las víctimas desembolsaron miles de dólares por viajes que no pudieron realizar. Pues días u horas antes de dichas vacaciones soñadas Pasache les decía que no tenía las reservas.

“Estoy muy delicada de salud, el nivel de estrés que tengo me ha dañado mucho. Lamentablemente no voy a poder cumplir con sus servicios en la fecha indicada”, se lee en un chat entre una de las agraviadas y Lorena Pasache.

Silvana Balarezo es una de las agraviadas que pagó 2.871 dólares por un viaje a las playas de Punta Cana para ella y su familia. Un paquete que no solo incluía los tickets de avión, sino también la estadía en Crow Paradise Club.

“Era un super buen precio. En ese momento habíamos ahorrado para este viaje. Ella me mandó su numero de cuenta para depositarle y luego me mandó el número de vuelo y demás”, detalló. “Nunca me dijo: ‘no, no tengo los pasajes’. El día que me dijo que no tenía los pasajes fue la noche antes que yo viajara. Me dijo: ‘señorita Silvana, voy a ser sincera. No tengo sus pasajes”, añadió.

Al no concretarse su viaje soñado, le pidió a Pasache que le devuelva su dinero, pero hasta el día de hoy aún no lo hace.

La pesadilla del viaje soñado: víctimas denuncian a agencia de viajes. Foto: Domingo al Día

Otra víctima de Lorena Pasache es Úrsula Van Oordt quien pagó 4.432 dólares para sus vacaciones de aniversario del 1 al 6 de octubre para cuatro personas. A ella le ofreció seis días de ensueño en el hotal Bávaro Delux que tiene el servicio todo incluido.

“Yo llamé al hotel de Punta Cana para saber si yo tenía una reserva a mi nombre o el de mi esposo y me dijeron que no. Ingresé a Latam para ver si había alguna confirmación (de mi vuelo) y no había”, dijo. “Era plata que mi esposo había trabajado, juntado, por eso le pudimos depositar. Íbamos a viajar por Latam”.

Según Úrsula, Pasache utilizaría el dinero de sus nuevas víctimas para pagar a quienes estafó primero. “Ella no acepta que ha estado ruleteando con el dinero porque eso es algo que yo le dije desde el principio. Yo creo que tú estas esperando que alguien te pague para pagar y mi plata la haz usado para pagar a alguien más”.

Situación similar la vivió también María del Pilar Larraburre quien abonó 1.870 dólares. Ella compró sus paquetes a Punta Cana para el 17 al 22 de octubre con estadía el hotel Iberostar Dominicana.

“Llegada la fecha, esta agencia de viajes no me pasó pasajes, ni reservas de hotel, ni traslados. Nada de nada. Entonces yo le reclamé, entonces la chica que es la dueña me dijo que había tenido problemas con el operador. Es ahí cuando pido que me haga la devolución del dinero. Me devolvió solo 550 dólares”, indicó.

Ya han pasado casi 14 meses y no ha recuperado su dinero por eso ha denunciado penalmente a Lorena Pasache. “La denuncié a la fiscalía provincial de Villa María del Triunfo. También he hecho otra denuncia a Indecopi”.

¿Quién es Lorena Pasache?

Lorena Pasache es una mujer de 40 años conocida en el rubro de turismo por haber trabajado en prestigiosas agencias de viajes y que habría formado LP travel and tours desde el 2002.

El dominical se comunicó con ella para que responda ante las acusaciones en su contra y pidió que no se diera a conocer su pronunciamiento. Solo aseguró que no se trataba de una estafa sino de un incumplimiento y que devolvería el dinero lo antes posible.