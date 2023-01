El alcalde de Ancón, Samuel Daza, invocó a que la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), del Ministerio de Salud (Minsa), se pronuncie sobre la situación de las playas del distrito afectadas por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022.

“Vamos a cumplir un año este 15 de enero y tenemos la sorpresa que esto todavía no se puede resolver. No se ha resuelto. Repsol que afectó directamente nuestras playas, el Ministerio del Ambiente que debería hacer cumplir el recojo de todos esos residuos ambientales y por último Digesa tiene que pronunciarse si las playas están saludables o no”, indicó el burgomaestre en diálogo a TV Perú Noticias.

EN VIVO | Ancón: playas continúan cerradas tras derrame de petróleo de Repsol hace un año. ►https://t.co/RCjmlAjJep pic.twitter.com/Pzz482Mer1 — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) January 5, 2023

“Exigimos a Digesa que por favor haga un pronunciamiento oficial respecto a las playas y no nos ponga en contradicción con los propios vecinos porque en un comunicado dice que habría tres playas que están en condiciones de no afectadas, pero al mismo tiempo en su aplicativo de Verano Saludable nos dice que esas mismas tres playas que serían no saludables”, aseveró.

Según el alcalde Daza, las playas en condición de “No afectadas” tras el derrame de petróleo son:

Playa Hermosa

Playa San Francisco Chico

Playa Enanos

Anuncia plantón

En otro momento, el burgomaestre anunció que el próximo domingo 15 de enero, fecha en la que se cumple un año del derrame de petróleo en Ventanilla, realizará un plantón, de manera pacífica, para exigir a Digesa que se pronuncie respecto a la situación de las playas y a Repsol para que compense lo ocurrido en los balnearios.

Comunicado de Digesa sobre playas