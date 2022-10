Un sujeto que fue detenido por tenencia ilegal de droga, en el Callao, no encontró mejor situación para demostrar su talento con el rap y lanzó un par de rimas al interior de la comisaría.

Según videos policiales registrados, el involucrado - identidad no revelada - no tuvo reparos en rapear frente a la Policía. “Ando improvisando y no se por qué me quiere llevar la Dirandro”, rapeó en una línea.

“Yo soy cantante, abre el Facebook y me vas a ver. Gracias a Dios tengo a mi padre que siempre me provee... Yo lo que hago, represento a mi barrio, incondicional, pero lo que hago es que si ando improvisando y no se por qué usted me quiere llevar la Dirandro ”, señaló.

Mujer armada

La Policía también detuvo a otras personas durante el operativo realizado en las zonas más peligrosas del Callao. Una joven, identificada como Ashly Vinces, fingió ser menor de edad y no supo explicar cómo es que tenía una pistola 9 milímetros.

“En las organizaciones criminales del primer puerto también utilizan a las mujeres para traer las armas de fuego, porque suponen que por su condición no van a ser intervenidas por los efectivos”, declaró el coronel PNP Miguel Angel Bolaños, jefe de la Divues Callao.

De lado, en el jirón Miró Quesada, los agentes hallaron cientos de ‘ketes’ y envoltorios de cocaína en una vivienda. “Los clanes familiares que se disputan la venta de droga utilizan a los menores de edad que han cambiado los libros por las armas”, agregó la autoridad policial.

VIDEO RECOMENDADO

Te damos una guía de todos sus recorridos programados para el mes de octubre y noviembre.