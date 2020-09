Un joven denunció que un iracundo hombre le escupió en el rostro tras una discusión por el estacionamiento de un auto. Según el agraviado, el sujeto se quitó la mascarilla para escupirle en Jesús María, informó América Noticias.

El agresor Juan Carlos Chumpitaz y Carbajal expuso en riesgo de contagio a Josue Salas Ramírez, quien ahora tendrá que hacerse pruebas de descarte de COVID-19 para evitar contagiar a sus padres, quienes son adultos mayores.

“Toda la cara me la manchó de su saliva y me quiso seguir golpeando, me quiso amedrentar. Te estoy grabando, le dije", explicó el agraviado.

“Me arruiné los planes. Me va a tocar salirme de mi casa porque yo no voy a exponer a mis padres. Me va a tocar alquilar un departamento por catorce días. Yo voy a hacerme la prueba molecular y mi cuarentena”, contó.

Detienen a sujeto por escupir e insultar a un hombre en la vía pública

El sujeto ahora se encuentra detenido en la comisaría de Jesús María tras una denuncia contra la salud pública y violar las medidas sanitarias contra el COVID-19.

El hecho sucedió en el cruce de las avenidas General Garzón y Usares de Junín en Jesús María cuando el agredido quiso estacionar su auto para ir a una barbería.

VIDEO RELACIONADO:

Huancayo: sujeto con COVID-19 escupe a PNP