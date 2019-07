Dictan 11 años de prisión en contra de Adriano Pozo por intento de femincidio (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Se determina 11 años de prisión efectiva para Adriano Pozo por intento de feminicidio contra Arlette Contreras y a un pago de reparación civil de 20 mil soles.

"El Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte de Lima Norte sentenció a 11 años de pena privativa de la libertad, como autor del delito de feminicidio en grado de tentativa contra Adriano Pozo Arias, en agravio de Arlette Contreras", se lee en el tuit de la corte superior de Justicia de Lima Norte.

Cabe resaltar que Pozo es condenado en el delito de feminicidio en grado de tentativa, pero fue absuelto por tentativa de violación sexual.

Se sabe que Adriano Pozo está libre hasta el momento y no tiene una orden de restricción.

Antecedentes

Como se recuerda, en julio de 2015, cuando Arlette Contreras, entonces de 25 años, llegó al hotel Las Terrazas en Ayacucho, con su entonces novio, Adriano Pozo. Al empezar Pozo a maltratarla, ella optó por terminar la relación.

"Entonces te voy a violar. Si no es por las buenas, va a ser por las malas. Te voy a matar, a mí no me vas a dejar", la amenazó. Empezó a golpearla y a intentar ahorcarla.

Arlette trató de escapar y Adriano, desnudo, la siguió hasta la recepción del hotel, donde la arrastró de los cabellos por el suelo.

Las cámaras de seguridad del hospedaje grabaron la brutal agresión. Las imágenes llegaron a los medios en poco tiempo y desataron la indignación en el país.