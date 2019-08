El Equipo Especial deslacró celulares de Nadine Heredia

Síguenos en Facebook

El Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público desarrolló ayer la diligencia para el deslacrado y visualización de los teléfonos celulares que le fueron incautados a la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón. El acto se desarrolló en la sede de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

Estuvo presente la esposa del exmandatario Ollanta Humala Tasso, acompañada de su abogado, Jefferson Moreno. Como se recuerda, estos aparatos se incautaron el pasado 9 de julio, durante el allanamiento que dispuso el titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Juan Carlos Sánchez Balbuena, a la casa del matrimonio Humala-Heredia ubicada en la calle Fernando Castrat, distrito de Surco.

La orden judicial se extendió en respuesta al requerimiento formulado por la fiscal Geovanna Mori, integrante del Equipo Especial “Lava Jato” y a cargo de la investigación por la adjudicación del caso Gaseoducto Sur Peruano, proyecto en el que Odebrecht admitió haber formulado pagos ilícitos, según el Ministerio Público.

Insistencia

En el acta de allanamiento de ese día, se consigna, asimismo, que Heredia Alarcón hizo entrega de un teléfono móvil -marca Samsung, modelo S10-, el cual fue lacrado de inmediato.Sobre el tema, la fiscal Mori sostuvo después que esto ocurrió a insistencia suya, pues en un primer momento la esposa de Humala aseguró que no recordaba dónde había dejado sus celulares.En contraste, Wilfredo Pedraza, uno de los defensores de la ex “pareja presidencial”, aseguró que Heredia autorizó por escrito la revisión de sus teléfonos.“Hay algunas de las personas a las que se le incautaron equipos electrónicos que no autorizaron la revisión de los mismos, pero ella hace ya una semana autorizó por escrito que se revisara”, afirmó.