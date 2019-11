Mijael Garrido Lecca fue multado por podar árbol que tapaba su propaganda (FOTO)

Síguenos en Facebook

El ex conductor de televisión Mijael Garrido Lecca, quien busca postular a las elecciones parlamentarias previstas para el 26 de enero del 2020 con el Partido Aprista Peruano, fue multado por la Municipalidad de Miraflores debido a que podó un árbol que obstruía la visión de su propaganda. El hecho ocurrió la tarde del jueves.

Fuentes de la comuna distrital informaron a este Diario que personal de Fiscalización y serenos fueron alertados por una publicación de un vecino a través de la red social Twitter sobre la acción. Luego, a través de cámaras de seguridad del municipio, constataron que Garrido Lecca procedíó a cortar el arbusto frente a su vivienda ubicada en la cuadra 4 de la avenida Federico Villlarreal.

Vale precisar, el martes 12 de noviembre, el postulante por el Apra a los comicios 2020 compartió una fotografía donde se aprecia un letrero con su imagen y el logo del partido con el mensaje ¡Libertad!.

Lento pero seguro. El partido de Haya volverá a levantarse contra viento y marea. #ElApraSabeCómo #NiUnPasoAtrsás #MijaelLibertad pic.twitter.com/lhKH1b9qWc — Mijael Garrido Lecca (@MijaelGLP) November 13, 2019

De inmediato, la Municipalidad de Miraflores explicó que se procedió a imponer la multa de 1 UIT, equivalente a S/4.200. En tanto, no se aplicó sanción por la colocación del cartel debido a que el municipio solo puede aplicar advertencias hasta lograr el retiro de este.

La comuna aclaró que está prohibido colocar propagandas u otro tipo de cartel en los inmuebles. Sin embargo, con motivo de las Elecciones Legislativas, precisó que el municipio debería elaborar una normativa con motivo de las campañas.

Puso un cartel y había un árbol y el señor lo podó. Le pusieron una multa porque lo que estaba haciendo estaba prohibido. Se le pidió que sacara el cartel. No se puede poner una multa por el cartel a la primera, pues se sensibiliza. Si vuelve a reincidir ahí sí se le puede multar, indicó la comuna.

Al momento que ha podado el árbol, ahí sí se le ha puesto una multa que es 1 UIT. Es un árbol de la vía pública. Fuimos alertados. Serenazgo y fiscalizadores se procedió a dar con la multa correspondiente [] Aceptó la multa porque dijo que no tenía idea de que no podía podar el árbol, y que tenía que tener un permiso. Entonces, aceptó la multa. El cartel lo retiró, agregó.

Respuesta de Mijael Garrido

En conversación con este diario, Mijael Garrido Lecca señaló que el letrero estuvo colgado por poco tiempo en un inmueble que funciona como local de campaña. Además agregó, que la multa no es definitiva y que tiene cinco días hábiles para presentar el descargo ante la municipalidad.

Primero, no me han multado. Me han dado cinco días para hacer un descargo. Segundo, hay una diferencia entre una tala y una poda. El problema no es que el árbol obstruía la visión, que es lo menos importante. Las ramas del árbol estaban a una altura que uno no podía transitar por la vereda. El árbol está vivo y se le está colocando abono y tiene ramas todavía. Lo que se ha hecho es reducir la cantidad de la copa del árbol. El árbol está vivo y sembrado, dijo.

El árbol no ha sido talado, las ramas han sido podadas. [¿Cuándo será el descargo?] Me han notificado hace media hora, será mañana o pasado. Son cinco días hábiles, necesito hacer bien el descargo. Tengo que coordinarlo con el jefe de campaña, señaló.

Contrario a lo que informó la Municipalidad de Miraflores, el candidato al congreso señaló que el inmueble en mención no corresponde a su vivienda, sino a un local de campaña.

El árbol estaba totalmente desbordado. Yo no estaba en la oficina cuando eso sucedió. La foto ocurrió varias horas después cuando llegan los fiscalizadores y piden saber quién taló. El responsable estaba ahí, pero yo salí a explicar. Yo no talé nada. No es mi domicilio, es el local de campaña. El cartel no está puesto. [El tuit publicado sobre el cartel] Estábamos probando el cartel por media hora. Ha estado colocado y no colocado intermitentemente desde el lunes y terminó ayer, porque estábamos haciendo carteles con diferentes medias que irán colocados en diferentes zonas de la ciudad, refirió.