Embarazada fue arrastrada por mototaxi que conducía su expareja en Ventanilla (VIDEO)

Una mujer embarazada fue arrastrada por una mototaxi que era conducida por su expareja Paul Calampa Inga (25), quien intentó secuestrar a su hijo de 3 años, en Ventanilla.

"Él seguía con la moto en marcha y en ese forcejeo me manda un codazo en el cual yo me caigo en la pista. No le importó nada (ni que estaba gestando), contó la joven a Canal N.

La fémina narró que se separó de Calampa Inga por los constantes maltratos que recibía y que él la amenaza de muerte.

"Él me mandaba mensajes. (Me decía) que donde me vea me va a matar, que me cuide, que cómo no se me viene el bebé que tengo dentro. Que cuide a mi hijo que también le puede pasar algo y que no va a tener piedad de mí", expresó la madre de dos hijos.

A través de Facebook también le envía amenazas mediante cuentas falsas y la mujer embarazada tiene miedo que pueda cumplirlas.

Paul Calampa Inga ya fue detenido por la Policía, pero podría salir en libertad porque en el examen del médico legista al que fue sometida la fémina salió que tenía heridas leves.