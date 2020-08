Pedro Flores Vásquez, dueño de la funeraria “Flores” en El Agustino, denunció que su local ubicado frente al hospital Hipólito Unanue fue atacado con tres disparos como amedrentamiento debido a que él presta sus servicios, como ataúdes, a precio muy económico en medio de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Las imágenes mostraron impactos de bala en las mamparas del negocio.

El hombre de 58 años piensa que el ataque habría sido perpetuado por “colegas del rubro mismo negocio” de la zona porque vende ataúdes a menos costo. “Ya me han dicho varias veces que no arruine el negocio. Por esta pandemia que está pasando he llegado a obsequiar servicios, ataúdes a menos costo. Esa es la razón específica”, explicó.

El pequeño empresario pidió garantías para su vida y para su familia. Por el momento ha puesto la denuncia correspondiente ante la Depincri pues teme que estos hechos vuelvan a suceder.

El señor agregó también que lleva más de 20 años en el negocio pero que su local nunca había sido blanco de ataques. Además descarta que los responsables sean negociantes de cupos.

“Si me pasa algo, dejaré una carta lacrada donde se descrubrirá. Que se abtengan de estar molestándome y que sepan trabajar también ellos”, agregó muy preocupado.

