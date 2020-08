La empresa Enel Perú informó que este domingo 16 de agosto habrá una nueva suspensión temporal del servicio de luz en zonas específicas de Lima y Callao. Los cortes se desarrollan de manera preventiva, con el objetivo de evitar riesgos y asegurar más bien el óptimo estado la red eléctrica.

"Semanalmente realizamos obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas para mejorar la calidad del servicio", subrayó la empresa en su web.

Conoce cuáles son los distritos afectados y los horarios:

Puente Piedra (00:00– 06:00)

Asociación de viviendas Las Rosas Virgen del Carmen Manzana A-B, Asociación de viviendas Los Cedros del Morte Manzana C-B-A, Ca cruz de Mayo Manzana A, Ex fundo tambo inga Manzana A, Ca cruz de motupe Manzana B, A, F tda 12-16-18-14, Asociación Virgen la Merced Manzana C-A-B, Asociación viviendas Paraíso del norte Manzana A-F-D-B-C-G, Ca Las Turquezas Manzana E, Asociación viviendas Paraíso del norte II Manzana C-B-E-F, Asociación viviendas Paraíso del Norte III Manzana B, Asociación Esmeralda del norte Manzana G-A-C-B, Asociación viviendas Los girasoles Manzana A-B, Coop viviendas ex Coop. Gallinazos Manzana A-A1, Ca Los Artesanos Manzana U, Asociación propietarios Casa Huerta Los Rosales de Gallinazo Manzana D-A-C, Asociación propietarios Villa Margaritas Manzana D-C-B-K, Ca Rosales Manzana C, Ca 18 Manzana P, Asociación Los Claveles Manzana A-B, Psj Las Flores Manzana C, Asociación Viviendas Los Molinos del norte Manzana A, Asociación propietarios viviendas Las Fresas Manzana T-U-R, Asociación 1ro de Mayo Manzana C-D, Ca Amapola Manzana A-B, Ca C cdra 2, Asociación viviendas Los Manantiales de Puente Piedra Manzana B-A, Asociación de propietarios de terrenos las hortalizas Manzana A-D, Asociación viviendas Las Perlas de Puente Piedra Manzana A, Av los Agricultores cdra 8, Manzana B, Asociación la roma baja Manzana N-G4, Asociación los huertos de puente piedra Manzana B, Asociación de viviendas Las Hortalizas Manzana B-D-A, Prog viviendas Chavin de Huantar Manzana A-D-B, Asociación viviendas la merced Manzana A, Asociación de viviendas las Dalias Manzana A1-B, Asociación de viviendas Casa Huerta Las Fresas Manzana V-X-B-H-J-S-R-Q, Ca 3 este Manzana Y , Asociación propietarios Residencia La Fortaleza etp I Manzana C, Asociación de viviendas Las 3 regiones Manzana L-K-, proviviendas La Arboleda de Carabayllo Manzana D-F-G-C-E, Asociación de propietarios de Los Portales I etp Manzana A-D-C-E, Urb Sol de Carabayllo Manzana A11-C-C6-C8-A12-A5-A14-C1-A16-B3, Proviviendas el nazareno Manzana A-B, Proviviendas Maria reyna Manzana I, Asociación de viviendas villa ricardina parcela 27 Manzana A-B, Asociación amp nuevo San juan Manzana B, Proviviendas los frutales Manzana BC-A, Asociación viviendas de prop La Fortaleza etp II Manzana A-B, Asociación de prop de proviviendas los Alamos 27 de Puente Piedra Manzana B-D-E-A, Proviviendas res Santa Teresa Manzana E-G-H-F-C-J-I. Asociación de viviendas San Francisco V Manzana B-C, Av. Santa Josefina Km.30.





Callao (08:00– 17:00)

Av. Bocanegra cdra 1-4, Av. Elmer Faucett cdra 34 ( Fundo Bocanegra Alta)Jr. Ramón Zavala cdra 1.

