Un grupo de turistas españoles llegó al Perú hace aproximadamente un día y no cumplió con la medida dictada por el Ejecutivo, de que todas las personas que vengan de España, Italia, Francia y China estén aislados durante dos semanas para evitar una posible propagación del nuevo coronavirus, COVID-19

Una mujer de España, que pertenece a dicho grupo, minimizó la enfermedad respiratoria y dijo que hizo caso omiso al aislamiento porque no les dijeron que tenían que quedarse en el hotel

“Es un coronavirus que se extiende muy rápido, pero que no deja de ser un poco peor que la gripe, y que por eso muchos años se muere gente. No es un ébola para que estén exagerando, ni una malaria. Nos dicen que nos han anulado todas las excursiones. Hemos venido por nuestra cuenta porque, en teoría, no nos han dicho que nos tengamos que quedar obligados al hotel”, dijo a 24 Horas.

La española adelantó que si el gobierno de Perú la iba a reportar por no obedecer la medida de prevención, ella iba a dar malas referencias del país, al que consideró que el turismo “es muy malo”.

“La situación es que si nos reportan a España, a Perú no volvemos y vamos a dar muy malas referencias, eso sí. El turismo es muy malo, eso lo tengo claro”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Español habló sobre el coronavirus: “Que se mueran todos”.

Español habló sobre el coronavirus: "Que se mueran todos". (YouTube)