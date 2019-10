Esposos denuncian modalidad de robo con los llamados créditos pre aprobados (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Danitza Muguruza Escate y Miguel Teruya Kanashiro denunciaron haberse hecho acreedores de un préstamo de casi S/36 mil que jamás solicitaron a una entidad financiera. Según contó Danitza Muguruza, ella se enteró de un primer préstamo de casi S/15 mil cuando revisó el estado de cuenta de la tarjeta de su esposo luego de comprar unas zapatillas en Ripley.

“Ninguno de los dos solicitó crédito, abrió una cuenta o recibió dinero de parte de Ripley. Ese crédito lo han dado por teléfono. Una persona llamó al call center y así le han aprobado el crédito y le han dado el efectivo”, señaló Danitza Muguruza Escate a Domingo al Día.

Tras enterarse de esta deuda, los esposos pidieron explicaciones al banco, pero grande fue su sorpresa al enterarse de otra deuda de S/21 mil 200.

“Yo voy al banco y me dicen que tengo una deuda de S/14,800 y también me informan que el 1 de octubre saqué otro préstamo de S/21 mil 200. Les dije quién lo había hecho, que me brinden información para realizar la denuncia correspondiente pero no lo hicieron”, precisó Miguel Teruya Kanashiro, esposo de Danitza.

Conmocionada por lo sucedido, Danitza le informó a su hermana Lorena sobre su situación para que no corra la misma suerte, ya que también tiene una cuenta en Ripley.

“Yo procedí a un requerimiento y les dije que ya no quería disponer de nada, que no me llamen para ningún préstamo. Pero en ese momento, me doy con la ingrata sorpresa de que habían dispuesto de una cantidad de S/25 700 soles”, sostuvo Lorena Muguruza.

“Supuestamente yo he llamado al call center para solicitar un préstamo. Pero se supone que para yo poder acceder a ese préstamo me han debido hacer una serie de preguntas y cómo sabían ellos cuáles eran las respuestas”, agregó.

“En la base de datos de Ripley me dicen que el desembolso se realizó el 26 de setiembre. No es hasta el 8 de octubre que voy al banco y me encuentro con esa deuda. No me dieron razón de quién había hecho la solicitud del préstamo”, manifestó la agraviada.

Ante esta situación, la entidad bancaria se pronunció y lamentó el malestar por el que pasaron sus clientes. Asimismo anularon las deudas de los esposos Danitza y Miguel Teruya, y de Lorena, pues -según su comunicado- confirmaron que la cuenta de destino de dinero generada fue creada bajo la modalidad de fraude.