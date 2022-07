Alegría Fonseca Espinoza, expresidente ejecutivo de EsSalud, denunció que no ha firmado la supuesta carta de renuncia que ha mostrado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para proceder a su relevo de dicha entidad.

El programa Punto Final mostró un documento en el que presuntamente Fonseca Espinoza informaba de su renuncia al cargo, pero él negó que sea su firma, incluso reveló que dicha carta no tiene el cargo de recibido del MTPE ni fecha.

“Yo no renuncié en ningún momento. Lo que puedo precisarte es que yo no en ningún momento he presentado ninguna carta de renuncia. En caso yo haya presentado una carta de renuncia al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debo tener el cargo, pero esa carta no parece carta”, indicó Fonseca.

Punto Final enfatizó que el tema de la renuncia cobra relevancia porque, según la normativa de EsSalud, el presidente ejecutivo solo puede ser cambiado después de dos años de asumir el cargo o mediante renuncia expresa.

En el informe periodístico se precisó que la supuesta carta de renuncia de Fonseca Espinoza fue entregada por el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuando se solicitó información sobre su salida de EsSalud.

Fonseca remarcó que se enteró el 13 de julio por los medios de comunicación sobre su supuesta ‘renuncia’. Por ello, ha enviado una carta notarial al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Lira, para que le entregue su supuesta carta de dimisión.

VIDEO RECOMENDADO

Ante el aumento de casos de COVID-19 en nuestro país y tras confirmarse el inicio de la cuarta ola, el vocero de EsSalud, Edwin Neciosup, nos cuenta cuál es el panorama actual de la pandemia.