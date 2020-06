El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reveló que las mafias que cobran cupos a los comerciantes informales por la vía pública han regresado a su distrito debido a que no se permite la reapertura controlada del emporio comercial de Gamarra.

“El material que no se está vendiendo en las tiendas se está volcando a las calles. Están regresando las mafias de los cupos de los espacios, eso es retroceder muchos años. Todo el trabajo que hemos hecho desde que entramos a la municipalidad está retrocediendo”, aseveró a RPP.

Cabe indicar que el gobierno ha dispuesto que los locales comerciales de Gamarra solo puedan funcionar por medio del comercio electrónico, esto en el marco del estado de emergencia instaurado por el avance del coronavirus (COVID-19).

Al respecto, el burgomaestre indicó que modalidades como las del comercio electrónico “no existen en el Perú” por lo que pidió a las autoridades que autoricen reabrir Gamarra para la venta presencial a fin de que no se impulse la informalidad.

“En La Victoria ya no hay cuarentena, no seamos ciegos. Nadie puede estar 90 días sin trabajar, por eso es que salen. Hay un peligro muy grande de que todo se vaya a la calle. Hay locales que se pueden autorizar y habilitar para la atención. Se puede suspender el pago del alquiler para impulsar la formalidad, pero lo que se hace (ahora) es promover la informalidad y no me refiero solo al gobierno actual”, añadió.

Al ser consultado sobre si su comuna cuenta con las condiciones de trabajo necesarias para hacer una adecuada fiscalización en caso de que Gamarra abriera sus puertas para la venta al público, Forsyth señaló que actualmente no dispone de recursos suficientes, pero que con la venta informal “es imposible realizar cualquier tipo de control”.

“Todos saben que lo municipalidades están muy golpeadas, no tenemos recursos pero seguimos trabando. Si Gamarra fuera un centro comercial sería más fácil, se puede aplicar protocolos. No es fácil pero podría hacerse, podemos controlar pero en la calle no podemos hacer nada de eso”, indicó.