Katherine Peña ve con tristeza cómo tendrá que renunciar, por un tiempo indeterminado, a su sueño de convertirse en una profesional. Y esto –relata– por una inexplicable falta de planificación y nula empatía de la casa de estudios que había elegido para formarse: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Hubo un simulacro virtual el 9 y 16 de agosto, pero no pude darlo porque no tengo laptop. Ahora tampoco puedo acceder al examen virtual porque no tengo los equipos necesarios”, lamentó.

Como ella, son miles de postulantes los que se sienten relegados por la decisión de la Decana de América de realizar su tradicional examen de admisión de manera virtual, debido a la pandemia del coronavirus.

Esta prueba, que se tomará este 2 y 3 de octubre, tendrá una cantidad muy reducida de postulantes respecto a otros procesos, lo que prueba que para muchos jóvenes ha sido imposible superar esta brecha tecnológica. “Tienen que darnos una solución”, exige Katherine.

PANORAMA. La UNMSM anunció que su examen de admisión sería virtual para evitar los contagios de coronavirus. Así, los candidatos darán esta prueba en su domicilio, en una Pc o laptop, con conexión a internet (ver infografía de requisitos).

Sin embargo, según información de la propia universidad, de los 29,500 postulantes que se inscribieron al examen de admisión Marzo 2020 II, solo 12 mil pudieron confirmar su inscripción para la prueba virtual. Recordemos que la Decana de América anunció 4,478 vacantes para 66 escuelas profesionales.

“Ya habíamos observado en el pasado simulacro virtual que no todos pudieron acceder y era un reflejo de lo que iba a ocurrir ahora (examen de admisión). Sin embargo, las autoridades de San Marcos no buscan alternativas de solución acorde con las realidad de los postulantes”, dijeron los candidatos a través de la Coordinadora de postulantes UNMSM 2020-II.

Los jóvenes denunciaron una segregación y discriminación de la UNMSM. Además, señalaron que los resultados de dicha prueba podrían ser vulnerados fácilmente y puede haber hasta plagio. (ver infografía de sistema de seguridad).

ALTERNATIVAS. Este diario solicitó una entrevista con el Jefe de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, Omar Álvarez, para preguntarle sobre qué medidas podría tomar la casa de estudios en este contexto. No hubo respuesta al cierre de esta edición.

Sin embargo, a través de un comunicado, la OCA señaló que reservará el derecho de postulación a los candidatos que no puedan dar el examen por alguna carencia tecnológica. Así, estos jóvenes podrán rendir una prueba escrita, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Asimismo, la Decana de América, a través de OCA, detalló que si los postulantes deciden no participar en el examen virtual, ni en uno presencial, podrán solicitar la devolución del pago de inscripción para la prueba. Para este proceso, se debe enviar un correo a: mesadepartes.oca@unmsm.edu.pe.

Lamentablemente, la Coordinadora de postulantes UNMSM 2020-II denunció que algunos jóvenes solicitaron la devolución de su dinero, pero solo encontraron negativas. Este diario también espera la respuesta de la UNMSM sobre este punto.

FALTA DE PREVISIÓN. El exministro de Educación Idel Vexler dijo a este diario que la prueba virtual es -aunque cuestionada- la vía más recomendable para el proceso en el contexto del coronavirus.

“No veo discriminación hacia los alumnos. La hubiera si la universidad tuviera la forma de realizar el examen de manera presencial, y decidiera hacerlo a distancia en perjuicio de los postulantes de menores recursos”, señaló.

No obstante, resaltó que tanto la UNMSM como los ministerios de Educación y de Transporte y Comunicaciones pudieron realizar coordinaciones con las operadoras telefónicas y con la empresa privada para facilitar computadoras, laptops, conexión a internet, y la tecnología necesaria para que los postulantes pudieran rendir la prueba. “Quizá se pudo concertar un préstamo, un alquiler de estos recursos, para evitar llegar a este punto”, ratificó.

Con todo esto, el examen virtual de la Universidad de San Marcos se realizará este 2 y 3 de octubre, y Katherine y otros miles de postulantes tendrán que seguirlo solo a través de las noticias.

Por el bien del país, se espera que ninguno de estos jóvenes vea truncado su sueño de acceder a una universidad pública para convertirse en grandes profesionales.

Resultados

Los resultados del examen de admisión virtual se obtendrán el mismo día, pero se difundirán 72 horas después por los análisis de los sistemas de seguridad. “Si se comprobaran actos dolosos en los que el postulante puede haber incurrido, no ingresará a la universidad aun haya alcanza un buen puntaje”,dijo Omar Álvarez,