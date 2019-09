Exesposa de John Galliquio denuncia que recibe amenazas de muerte del exfutbolista (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Karlha Gómez, exesposa del exjugador de Universitario de Deportes y de la selección peruana, John Galliquio, reveló haber recibido brutales golpizas y amenazas de muerte por parte del deportista.

En un video emitido por el programa 'Nunca Más' de ATV, Gómez, entre lágrimas, contó que su expareja sentimental "me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle y no hacen nada por detenerlo, están esperando que me mate".

Y es que -tal como señala el referido espacio- John Galliquio, de 40 años, "fue sentenciado por agredir a su exesposa y madre de sus dos hijas" y que si bien ella cuenta con tres medidas de protección, el futbolista la sigue agrediendo físicamente.

Asimismo, indica que cuando Karlha Gómez "va a la Fiscalía de Pisco para denunciarlo" dicha entidad "la ignora".

Incluso, en una conversación telefónica revelada por 'Nunca Más', se le escucha a John Galliquio amenazando de muerte a la madre de sus hijas.

"Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar, no te preocupes", señala.