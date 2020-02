Brian Villanueva, padre de los hijos de Solsiret Rodríguez, sostuvo que si se certifica que su hermano Kevin, presuntamente implicado en la muerte de la activista feminista, es culpable, deberá enfrentar las consecuencias por sus actos.

En una entrevista con el diario ‘La República’, dijo que ama a su hermano y que Andrea Aguirre, la principal sospechosa del asesinato de Solsiret y pareja de Kevin, habría actuado por odio.

“Cuando salíamos los cuatro, Andrea miraba mal a Solsiret, no dejaba que hablara mucho con Kevin. (…) Amo a mi hermano, no creo posible para nada que él, sabiendo que le pasó algo a Sol, de que Andrea la haya asesinado, no me haya contado. Él no tendría por qué. Sé que esto que le han hecho a Sol, ha sido por odio”, comentó.

Dio a entender que pudo existir un conflicto al interior de su familia. “No tenía cómo saber lo que pasaba por la cabeza de Andrea. Pensé que todo estaba solucionado, que mi familia iba a ser como antes”, agregó.

Cabe recordar que el fiscal Jimmy Mancilla ha determinado que se debe interrogar a Brian Villanueva y a todos los miembros de su familia para terminar de esclarecer lo que el Ministerio Público considera que se trató de un homicidio calificado con crueldad.

Además, el general Juan Carlos Sotil, jefe de la Dirincri, indicó el pasado viernes que la principal hipótesis sobre la causa del crimen es que hubo una serie de desavenencias en el interior de este grupo familiar. Agregó que no se comprobó que Kevin haya estado acosando a Solsiret Rodríguez.