Un empresario que se dedica a la venta de calzado en el Mercado de Productores en el distrito de Los Olivos, denuncia que viene recibiendo amenazas de muerte desde el último domingo. Incluso los extorsionadores le hicieron llegar un arreglo fúnebre a su local.

“Desde el día domingo recibí un mensaje por WhatsApp donde me decían que por mi cabeza habían pagado un monto bastante alto. Nunca les contesté. Insistentemente me llamaban, pero no respondí. El día martes empezaron nuevamente, me dejaron el arreglo floral”, contó el agraviado a Buenos Días Perú.

Según el matinal, el arreglo tenía una tarjeta cuando la dejaron que decía: “Con profundo pesar expresamos nuestras más sentidas condolencias. Organización Unidos Somos Más”. Fue la esposa del comerciante quien lo recibió.

“Este señor vino preguntando por mi esposo. Insistentemente me dijo que esta era la dirección, y le pregunté por el ramo floral, qué quién lo mandaba. Me dijo que solo era un repartidor Estaba la tarjeta con el mensaje, pero cuando yo le cuestiono al señor quién la estaba enviando, el hombre la quitó. Yo pienso que sería de la misma banda criminal. El señor que dejó las flores no se identificó. Que pidieron el arreglo desde internet, que solo era el repartidor”, indicó la pareja del denunciante.

Le pedían S/10 mil

El agraviado detalló que pese a que asentó la denuncia correspondiente, los agentes policiales aún no se han acercado a su negocio.

“He puesto la denuncia, me dijeron que iban a venir a verificar. Yo me siento desamparado, vulnerable, en cualquier momento aparecen los criminales y me matan. No tengo protección porque no accedí a su extorsión. Pido que la policía actúe porque yo en este momento no puedo salir”, señaló.

Indicó que los hampones que se identificaron como integrantes del ‘Tren de Aragua’ le pidieron S/10 mil.

“Dicen que por mi cabeza han pagado S/15 mil. Les dije que no tenía plata, que no hay venta, que de dónde les voy a dar. Me dijeron que iban a protegerme, pero es mentira, yo no tengo problemas con nadie”, aseveró.

En un audio difundido por el citado medio, se puede oír las graves amenazas hacia el comerciante.

“Acabas de firmar tu sentencia de muerte viejo... Tu vas a ver cómo te voy a quemar el negocio, ya no quiero tu plata, ya no quiero nada. Quiero que sufras y que veas en carne propia que nosotros no estamos jugando. ¿Tu has escuchado Los malditos del tren de Aragua? Bueno, lo que te viene no lo vas a aguantar en 20 años. Puedes decirle al maldito que está ahí contigo que me venga a buscar. Tengo el armamento, tengo la gente y lo más importante que yo sé que el cab... ese que está ahí contigo no tiene”, se oye decir al extorsionador.