Facebook: denuncian que policía quiso "sembrar" droga a joven (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Un policía motorizado fue denunciado por supuestamente haber intentado colocar marihuana en el bolsillo de un joven que fue intervenido en la avenida General Eugenio Garzón, en Jesús María.

El momento fue viralizado en Facebook por el usuario Felique Quintana, y como se ve en las imágenes parece que el agente saca algo de su chaleco e intenta ponerlo en la casaca del hombre.

“Me quieren meter eso (marihuana)”, se le escucha decir al joven intervenido, quien segundos después corre hacia un edificio mientras que le policía lo sigue con un paquete pequeño que contiene aparentemente cannabis.

Luego se escucha decir al hombre que graba el momento que consumir marihuana no es un delito si es menos de ocho gramos. En respuesta, el agente dijo “¿Cómo sé qué tiene 8 gramos? Tengo que hacerle el registro".

Según el diario El Comercio, el joven que aparece en el video de Facebook habló con el medio y aseguró que los policías mostrados no lo intervinieron por consumo o por llevar marihuana, si no porque iba en moto y no le encontraron nada.

“El policía me rompió la casaca por querer ponerme eso", explicó al mencionado diario. También prefirió no dar su nombre.