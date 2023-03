La familia de Katherine Gómez, la joven de 18 años que fue quemada con gasolina por su expareja cerca a la plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, piden que se coloque en la lista de los más buscado a Sergio Tarache Parra, de nacionalidad venezolana.

“Lo que nosotros básicamente queremos pedir es que este sujeto entre a la lista de los más buscados. Necesitamos que se intensifique la búsqueda de este tipo. Es un tipo peligroso, no solo ha dañado a mi sobrina y a la familia, sino que también puede dañar a otras personas y eso es lo que queremos evitar”, señaló la tía de la víctima en diálogo a Latina.

Según contó, su sobrina y el ciudadano extranjero tenían una relación corta. Además, la joven nunca lo había presentado a su familia, por lo que no tienen mucha información sobre cómo se conocieron o cuándo empezaron a salir.

“Katy es muy reservada con sus cosas, no es que nos comentara tampoco. Es un enamorado de la puerta para fuera, nosotros no conocemos más allá de cómo se conocieron, cuándo se dio la relación, pero sí sabemos que es muy reciente. No tenemos ningún tipo de información de él. En ningún momento se ha comunicado con la familia. Está como no habido y es lo que queremos, encontrarlo y que pague por lo que le ha hecho a Katy”, aseveró.

Según el matinal, el 60% del cuerpo de la joven está quemado. Su diagnostico actual es reservado. “Gracias a Dios tenemos el apoyo del Ministerio de la Mujer. No está apoyando en la parte legal, ya tenemos una abogada asignada”, señaló su tía.

La quemó porque le terminó

Sobre el ataque, la tía de Katherine confirmó la versión que el ataque perpetrado por Sergio Tarache a su sobrina fue porque ella decidió terminar la relación.

“Tenemos entendido que es él quien la cita, es por eso que ellos se encuentran ahí. Me parece que habían discutido. Incluso sabemos que cuando se han encontrado, han discutido en la plaza. Cuando terminaron de discutir ella se ha sentado en las escaleras, él se ha ido a hacer la compra de la gasolina, ha venido y le ha prendido fuego. Ella le había terminado. Simplemente él no tuvo la capacidad de aceptar que la relación terminó”, detalló.

Por otro lado, decidió aclarar que su sobrina no es ninguna trabajadora sexual, como se estuvo manejando en un inicio. “Lo descartamos totalmente y quiero que quede muy claro”.

Inician investigación

La Sexta Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima abrió una investigación contra los que resulten responsables del presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de K.Y.G.M. (18).

Se efectuarán diligencias urgentes para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas: el reconocimiento médico legal de la víctima, acopio de imágenes de cámaras de seguridad, toma de declaraciones de testigos, inspección técnico policial y entrevista a la víctima.