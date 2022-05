Una humilde familia de recicladores ahora duerme en la calle luego de que unos fiscalizadores de la Municipalidad de Surco les decomisaron su motocar. Este vehículo lo usaban como única herramienta de trabajo y como vivienda.

MRIA ESTO: Vigilante de condominio en Surco fue detenido por acosar a adolescente de 14 años

La familia contó a RPP que ayer, martes 10 de mayo, unos fiscalizadores les decomisaron su unidad minutos después de ser sorprendidos cuando realizaban labores de reciclaje, aunque de manera informal.

Sin embargo, producto de esto, ahora se han quedado sin refugio para descansar. Cabe señalar que son mamá, papá y un niño de 6 años quienes vienen pasando frío frente al depósito municipal, pues esperan que la comuna les devuelva su vehículo.

“Hace 10 meses decidimos vender las pocas cosas que teníamos para construir esta ‘motito’ y salir adelante, por problemas que mi esposo tenía y no podía conseguir trabajo”, contó Angélica, integrante de esta familia.

TE PUEDE INTERESAR: Surco: Perrita agradece a paramédicos por reanimar a su dueño que estaba por desmayarse

Angélica agregó que este motocar es su único sustento. “Piedad, por favor... a la ministra de Mujer que no permita la humillación que me han hecho, los golpes y maltratos que me han dado ayer los fiscalizadores de Surco, lo único que necesito es mi herramienta de trabajo para vivir, con eso como”, denunció la mujer entre llantos.

La familia espera la devolución del vehículo en el frontis del depósito municipal, ubicado en la avenida Jorge Chávez.

VIDEO RECOMENDADO

Avión que iba de Lima a EE.UU tuvo que regresar