Familia denuncia que hospital les entregó un táper en vez del cuerpo de su bebé fallecido (VIDEO)

Una mujer fue a dar a luz al hospital de San Juan de Lurigancho con la mayor de las esperanzas en convertirse en madre por segunda vez. Antes del parto, la madre del pequeño se enteró que este ya había fallecido y que necesitaban hacerle una cesárea para obtener el cuerpo del bebé.

Las desgracias no quedaron ahí. La familia denunció que al entregarle el féretro, este no contenía el cuerpo del pequeño. Un táper era lo único que estaba dentro del cajón que se iba a velar, según informó Latina.

Fue el padre del menor quien advirtió el lamentable hecho y pidió que los responsables respondan ante este imperdonable error.

“He querido ponerle su ropita que le he comprado a mi hijo con tanto esfuerzo para velarlo y me doy con la sorpresa de que había un táper adentro. Lo procedemos a abrir y no había nada”, comentó Julio Gonzáles, padre del menor.

El cajón blanco que le entregaron desde el hospital estaba sellado con plástico, por lo que no pudo advertir el hecho antes de llegar a su casa.

Asimismo, la madre del bebé indicó que llegó al nosocomio a las 10 de la mañana, pero que no fue hasta las 12 de la tarde que fue atendida.

“A esa hora me dijeron que el bebé estaba muerto. Recién a las 6 de la tarde me hicieron la cesárea para sacarlo supuestamente muerto”, comentó.

Los familiares acudieron a la Depincri de San Juan de Lurigancho a fin de denunciar que el hospital del distrito no accede a entregarles el cuerpo del niño.

EsSalud ya investiga el caso, según han informado algunos funcionarios de dicha entidad.

