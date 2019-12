La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria Montenegro, lamentó el asesinato de una mujer y sus dos hijos que se produjo esta madrugada en un departamento de la calle La Mar, en el distrito de El Agustino. En el ataque otros dos menores terminaron heridos con cortes. El hecho ocurrió a una cuadra de una comisaría e incluso, según testimonio de los vecinos, el responsable intentó provocar un incendio en el inmueble para borrar las evidencias.

En declaraciones a la prensa, la ministra indicó que los vecinos aseguraron que, al escuchar los gritos de auxilio de la víctima, llamaron a la Policía, pero la institución se demoró en atender la emergencia, pese a que la comisaría estaba a una cuadra del lugar de los hechos. Dijo que se realiza un proceso de investigación al respecto.

“Los vecinos están sumamente dolidos. Señalan que llamaron al 105, pero los policías no llegaban. Esa investigación me la van a alcanzar”, indicó.

Indicó que la madre de la víctima está “muy dolida y sumamente delicada”, por la conmoción que le ha generado este suceso. Por tal motivo, tuvo que ser trasladada a un hospital.

“La cultura machista no se arregla con leyes ni se cura con policías. Es lo que vemos, como el periodista que se refirió a los glúteos de una mujer en un programa. ‘Una mujer es una cosa, la pateo y como quiere terminar conmigo, la mato’. Hombres, la mujer no les pertenece. No está para patearle, ni para maltratarla”, comentó la titular del MIMP.

Cabe recordar que una mujer y dos de sus menores hijos fueron asesinados esta madrugada en el interior de un departamento ubicado en la calle La Mar, en el distrito de El Agustino. Otros dos niños se encuentran internados en un hospital tras sufrir cortes en sus cuerpos.

Según los medios, el presunto asesino, identificado como Juan César Augusto Huaripata Rosales (28), llegó hasta el tercer piso del domicilio aproximadamente a las 4:00 a.m. y atacó con un cuchillo a quien sería su pareja, Jessica Tejeda Arguedas (34), y a los cuatro hijos de ella. Incluso, intentó provocar un incendio en el inmueble, pero esto último no se llegó a concretar.

De acuerdo con los vecinos del lugar, la Policía se demoró casi una hora en atender la emergencia, pese a que la comisaría estaba a una cuadra del lugar. Comentaron que si la atención hubiera sido oportuna, se habría podido evitar esta tragedia.