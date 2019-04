Fiori: Abuelita de 76 años cuenta cómo salió del bus y salvó a su hermano mayor (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras confirmarse la muerte de 17 personas en el incendio registrado en una unidad de la empresa de transporte Sajy Bus, los testimonios de los sobrevivientes ayudan a esclarecer las causas de la tragedia.

Una mujer de 76 años, identificada como Jana Ríos Rojas, contó que ella viajaba rumbo a Ferreñafe y estaba sentada en el primer nivel del bus junto a su hermano de 87 años, quien reside en Saña.

"El humo no nos dejaba hablar. Sentí el olor a gasolina. Me levanté y agarré a mi hermano. 'Baja hermanito', le dije", relató a los periodistas.

Recordó también que cuando se avivaron las llamas al interior del bus, un pasajero cayó del segundo nivel cuando ella se disponía a bajar de la unidad. "Tuve que levantarme. Un joven, un flaquito me jaló, me dijo 'baje señora' y yo le dije que estaba con mi hermano. No había nadie (de la empresa). Cada uno ha salido como ha podido", relató.