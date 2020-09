Frank Pérez Garland, director de la película “Locos de Amor” ha sido acusado de acoso sexual por numerosas alumnas y compañeras de trabajo.

“Mi nombre es Frank Pérez Garland, soy director de cine y profesor desde hace casi 20 años. Escribo esto porque tengo que pedir perdón. El día de hoy han aparecido muchas denuncias contra mí y debo confesar que la mayoría son ciertas”, expresa Frank Pérez Garland desde su cuenta de Instagram.

Las denuncias anónimas que están en las redes sociales cuentan que el cineasta hacía preguntas de índole sexual a sus alumnas durante las clases que impartía. A algunas les pedía fotografías. Otras denunciaron que en conversaciones por vía skype, Frank Pérez Garland les mostraba su miembro viril.

Frank Pérez Garland pide perdón

“Por mucho tiempo he seducido de manera intensa, y en algunos casos invasiva, a compañeras de trabajo y alumnas. Cuando lo hacia no era consciente del daño que causaba, así como tampoco del lugar que ocupaba, es decir, de mi situación de poder”, expresa en su publicación.

Frank Pérez Garland finaliza su comunicado pidiendo perdón. “No hay ninguna excusa para mi comportamiento y sé que muchas personas que me aprecian ahora deben estar decepcionadas de mi. profundamente todo el daño y el malestar que he generado durante estos años. Les pido mis más sinceras disculpas a cada una de ustedes”.

