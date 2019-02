George Forsyth a 31 días de asumir alcaldía de La Victoria: "Ha pasado un mes, pero parecen tres años"

Síguenos en Facebook

Al cumplir su primer mes en el cargo, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, reafirmó su compromiso de trabajar para reducir la delincuencia, los actos de corrupción y afrontar los demás problemas del distrito.

Durante la ceremonia por el 99° Aniversario de La Victoria, la autoridad edil indicó que fue elegido para encarar el cambio que requiere esa jurisdicción a favor de sus pobladores.

"Quiero renovar mi compromiso de liberar a toda La Victoria, vamos a hacer lo necesario sin descansar ni un solo minuto para que los victorianos recuperen la libertad y el orgullo de ser victorianos", agregó el exfutbolista de Alianza Lima.

"Asumí la responsabilidad porque amo La Victoria"

En otro momento, George Forsyth se animó a revelar que a un mes de asumir el cargo le parece que fueran tres años laborando en la alcaldía.

"Solo ha pasado un mes pero parece que han pasado como tres años. Muchos me preguntan, te arrepientes pues tienes amenazas, tienes huelgas constantemente y, en verdad lo reafirmo ni un solo minuto me arrepiento. Estoy feliz asumí la responsabilidad porque amo La Victoria que me dio tanto, desde que llegue a los 13 años, porque no nací acá", sostuvo el alcalde como transmitió Canal N.