Esta mañana, el alcalde de La Victoria, George Forsyth deslizó la posibilidad de postular a la presidencia en las próximas Elecciones Generales del 2021, tal como ha trascendido en las últimas semanas.

Si bien no lo confirmó, la autoridad municipal sostuvo que ha mantenido conversaciones con “varios” partidos políticos acerca de su posible participación y que en los próximos días habrán novedades.

“Restauración Nacional me parece importante. También me parece importante para hacer política, pertenecer a un partido, yo no pertenezco a ningún partido. Entonces, es una opción sumamente interesante, del cual hablaremos quizás en estos días”, comentó.

Sobre la agrupación política en la que postularía, el burgomaestre no adelantó información contundente, pero brindó algunos alcances sobre las conversaciones que tuvo.

“Me han buscado muchos partidos y uno siempre muy agradecido de que te inviten a compartir quizás un cambio. Ahí estamos justamente analizando, pero la verdad estoy tan metido en este tema (La Victoria)”, declaró a América Noticias.

“La primera etapa es participar en un partido que me parece importante para tener una estructura. una visión de qué cosas puedes hacer para el país”, aseguró.

George Forsyth se encuentra dentro de los posibles candidatos presidenciales con mayor aceptación, según la última encuesta de Ipsos Perú.

