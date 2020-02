Esta tarde, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, se mostró indignado al reclamar que la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE) no cumple su promesa de reubicar la piscina, ubicada en el complejo San Cosme, para que sea remodelada y utilizada por los vecinos debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

Foto: Municipalidad de La Victoria.

“Se tenía que ceder esa parte del terreno para que ellos puedan hacer la construcción de la estación. Entonces, era en vano remodelar esa piscina porque la iban a destruir, a dividir. Ellos se comprometieron a reubicarla dentro del mismo complejo”, dijo una fuente consultada por Correo.

Foto: Municipalidad de La Victoria.

En un video publicado en la Municipalidad de La Victoria se escucha a Forsyth molesto por que en pleno verano no se pueden entregar una piscina para los residentes de la zona se refresquen y combatan las altas temperaturas.

Foto: Municipalidad de La Victoria.

“Estoy acá en el complejo San Cosme y la verdad es que ya estoy cansado. ¡Estoy harto! La AATE nos ha prometido hace mucho que van a reubicar nuestra piscina y ahora es verano. Verán, miren esta zona, ahí al frente El Agustino, está nuestro cerro San Cosme, atrás tenemos al cerro El Pino, una zona bastante olvidada hace muchos años y ahora ni siquiera le podemos dar una piscina para el verano”, expresó el burgomaestre.

Foto: Municipalidad de La Victoria.

Asimismo, dijo que se reunió en varias ocasiones con representantes de la AATE, pero que “no hacen nada” y esta situación le ha generado molestia a él y a los vecinos que necesitan la piscina para refrescarse en estas altas temperaturas de verano.

“Acá están construyendo la Línea 2 del Metro y nos han prometido reubicar nuestra piscina, miren el tamaño que tiene, cortada por su obra. No les ha importado ni siquiera reubicarla, tenemos reuniones y reuniones para reubicar y simplemente conversan, conversan y no hacen nada. Ahora, toda la población no puede disfrutar de una piscina que están en su derecho de tener. La verdad es que estoy cansado, el otro día rompieron las tuberías por el Porvenir, rompieron por 28 de Julio y llenaron el distrito de aguas servidas y qué pasó, nada”, dijo George Forsyth.

Video relacionado

“¡Estoy harto!”: George Forsyth indignado porque rompieron piscina para construir Línea 2