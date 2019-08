George Forsyth: Me hubiera casado con bienes separados

Síguenos en Facebook

A casi cuatro meses de su separación con su aún esposa Vanessa Terkes, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, admitió que hubiese preferido casarse con bienes separados si habría imaginado que tendría ese desenlace.

El ex arquero de Alianza Lima, además, negó una vez más que contrajera matrimonio en plena campaña a la alcaldía como una estrategia política.

"No me hubiese casado por religioso si hubiese sido simplemente una estrategia política. No me hubiese casado el cardenal. Me hubiese casado con bienes separados. Lo primero, si no es por amor, bienes separados, y acá nunca hubo ni siquiera esa figura", comentó la autoridad edil en diálogo con Trome.

Luego, George Forsyth admitió que uno de los momentos más difíciles que ha afrontado en la vida, ha sido las consecuencias de la separación con la actriz y conductora de televisión.

"Es uno de los golpes más duros que he vivido, porque uno no se casa pensando en que se va a separar. Mis padres nunca se han separado y esa es la figura que yo tengo. La familia para mí es lo más importante", relató.

Hace unos días, se conoció que Terkes apeló al fallo que declaró infundada la denuncia de violencia doméstica que interpuso contra Forsyth.

La pareja se juró amor eterno en la Basílica y Convento de San Pedro en el Centro de Lima. El 27 de agosto se casaron por civil en la municipalidad de La Victoria.