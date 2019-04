George Forsyth sobre posible candidatura presidencial: "Por ahora no está en los planes, dejáme trabajar en La Victoria"

Síguenos en Facebook

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, respondió si postularía a las elecciones presidenciales en 2021 y aseguró que "por ahora una candidatura presidencial no se encuentra en sus planes".

"Por ahora no, ¿quién no ha pensado de chico que quiere ser presidente?, pero ahora no está en los planes tenemos una tarea titánica en La Victoria y juntos lo podemos hacer", aseveró.

Asimismo, precisó que el respaldo del 45% de la ciudadanía en caso postule a la presidencia es un gran reconocimiento. "Definitivamente es un reconocimiento, un porcentaje de 45% que no es mío (...) es de todo el equipo que me acompaña".

Con respecto a si postularía a la alcaldía de Lima indicó que "por ahora tiene demasiados problemas". "Déjame con mis problemas, primero solucionamos los problemas de La Victoria. Ya van tres meses y parecen tres años".

De igual forma, Forsyth manifestó que posiblemente retorne al sector privado por un tiempo ya que definitivamente se ha capitalizado. "Definitivamente uno se capitaliza trabajando 4 años acá, pero son 4 años que les puedo brindar a la gente".