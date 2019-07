Gerente de Lamsac sobre peajes: Concesión terminará en el 2049 (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El gerente general de Lamsac, Laurent Cavrois, recordó que la concesión de peajes tras la firma del contrato con la municipalidad de Lima terminará en el 2049; es decir, dentro de 30 años. Ello señaló el empresario, luego que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunciara la nulidad del contrato en un periodo de dos años, el último miércoles.

Luego, Cavrois indicó que el precio del peaje de S/ 5.70 es una cifra equilibrada tras suscribirse el acuerdo con las autoridades municipales.

"El S/ 5.70 es el equilibrio reconocido por el contrato y la ley de nuestro contrato. No es antitécnico", manifestó el empresario en diálogo con América Noticias.

En diálogo con Canal N, Larente Cavrois sostuvo que no aceptarían la nulidad del contrato y dijo que aún no le han notificado que el cobro no le es satisfecho.

“No aceptaríamos (nulidad del contrato) porque no hacemos nuestro negocio para venir y vender el contrato y recibir indemnizaciones. Nosotros tenemos una visión de compromiso a largo plazo sobre todo el periodo de la concesión”, enfatizó.

Evaluación conjunta

Posteriormente, refirió que cuando firmaron el contrato no se sabía nada con respecto a las presuntas irregularidades en las que estaban comprometidas las autoridades municipales.

"Ahora descubrimos eso. Lo que le dijimos al alcalde cuando entramos en negociaciones en el proceso de evaluación conjunta. Nos parece una muy buena idea porque es conveniente poner en la mesa, todas la cifras, las inversiones para ver el equilibrio de hoy, del contrato", subrayó.

Rutas alternas

De otro lado, Cavrois precisó que no existe ningún inconveniente en las rutas alternas en los tramos que operan. Sin embargo, dijo que si se cree conveniente podría realizarse modificaciones.

"Sobre las rutas alternas, nosotros en los tramos que operamos Línea Amarilla o Evitamiento no hay ni una sola casa que no tenga rutas alternas. No existe problemas de rutas alternas, aunque sí se puede mejorarlas. Pero eso no me corresponde a mí. ese no es mi compromiso dentro del contrato", anotó.