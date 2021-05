Luis Ciccia, director de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales y presidente del directorio de Turismo CIVA, indicó que su gremio ha comprado 80 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio Gamaleya (Sputnik V) para inmunizar a sus trabajadores. Sin embargo, señaló que hasta el momento Digemid no les otorga el permiso excepcional para poder ingresar los productos al Perú.

En declaraciones a RPP pidió a las autoridades del Gobierno que promulguen la ley impulsada por el Congreso según la cual los privados puede adquirir vacunas. Detalló que cada dosis les costó 17,5 dólares.

“Es falso que no se venda a privados, eso ya lo ha dicho Putin, (lo que han dicho) el embajador ruso y el propio presidente Sagasti. La vacuna rusa sí se vende de Gobiernos a privados. Nosotros queremos que se promulgue la norma aprobada por el Congreso porque hace meses vengo llorando para que Digemid dé autorización excepcional como si lo han hecho con vacuna la china (Sinopharm) y la de Pfizer”, aseveró.

“Nosotros queremos el permiso y nos han dicho que por nada del mundo [lo vana a dar], al señor presidente no le da la gana de firmarla, esa ley dice que ya no se necesita la autorización y que solo con la compra es posible importar. Ya tenemos pagadas 80 mil dosis, 40 mil vacunas, y mientras tanto se nos siguen muriendo los choferes de primera línea. ¿Por qué no firman?”, agregó.

A inicios del mes de marzo, Ciccia adelantó que la operación la estaba realizando a través de un laboratorio peruano, que tendría la representación de la vacuna rusa. En declaraciones a El Comercio dijo que el gremio está “completamente dispuesto” a poner la orden del pedido de vacunas para concretar el pago de las mismas, que aún está pendiente.

El último 23 de abril aprobó la norma que autoriza al sector privado y a los gobiernos regionales y locales a adquirir las vacunas contra el COVID-19. Por 97 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la representación nacional aprobó la propuesta, que establece la inmunización de toda la población peruana dentro del esquema de prioridades establecido por el Ministerio de Salud (Minsa). La norma fue exonerada de segunda votación por 98 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención.

Según la norma aprobada, el Poder Ejecutivo, previa autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), autoriza al sector privado en un plazo no mayor de 7 días calendario de presentado el expediente, la importación o adquisición de la vacuna contra el coronavirus.