Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, informó que los gremios de transportistas llevarán a cabo este martes 29 de octubre un “apagón de motores” simbólico, en protesta por la creciente ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que golpea al sector.

“Es un acto simbólico de una parada, como se hizo la otra vez de tres o cinco minutos”, manifestó Ojeda a Canal N.

Según el dirigente, la protesta tiene como objetivo dar visibilidad a la difícil situación que atraviesan los conductores, varios de los cuales han sufrido ataques de bandas criminales.

Manteniendo las mismas condiciones pacíficas, Ojeda confirmó que el martes 4 de noviembre se efectuará un paro de transportistas.

“Debido a la magnitud de las desgracias que han pasado con dos conductores, y más aún, al incremento de bandas, y a esto se suma un desconcierto por el incumplimiento de ciertas normas. El martes 4 de noviembre habrá un paro de las mismas características: apagado de motores y no bloqueos —acá dejo en claro—, no quemas de llantas. La Fiscalía tiene todo el derecho de sancionarlo”, manifestó.

El representante gremial indicó que, hasta la fecha, ocho o nueve empresas de transporte han sido extorsionadas. Las mafias solicitan pagos diarios de entre S/5,000 y S/6,000, además de sumas iniciales que pueden alcanzar los S/20,000.

El dirigente advirtió que nuevas organizaciones criminales, presuntamente provenientes de Centroamérica, estarían cometiendo actos con mayor violencia.

“La gran parte de atentados de este terrorismo urbano, que nosotros lo llamamos así, es que han sido motos con dos pasajeros. La situación en la última semana se ha complicado más porque no solamente es la moto con dos personas, es una camioneta que cierra”, señaló.