Rafael Carpena, un peruano que llegó hace seis días a Kiev (Ucrania), vive una odisea en su intento por salir del país tras los ataques militares ruso en la zona. Al igual que miles de ucranianos, nuestro compatriota busca un medio de transporte que lo pueda llevar hasta Polinia, país que viene refugiando a cientos de personas en medio del conflicto bélico desatado por Vladimir Putin.

En un video difundo por Canal N, Rafael Carpena narró que espera caminar al menos 6 km. de distancia para encontrar una estación de metro que lo traslade hasta Polonia.

“Actualmente me encuentro caminando hacia otra estación del metro - a 6 kilómetros del lugar donde está - que me pueda llevar a Polonia, porque en esa estación si hay trenes que salen de Kiev. Estamos a menos - 1°C de sensación térmica, no hay nadie”, indicó.

Carpena precisó que el metro que espera tomar lo dejaría a mitad de camino con la frontera polaca. “Los bombardeos han cesado en los últimos 40 minutos y por eso me he atrevido a salir, no hay personas en las calles”, añadió.

Cabe precisar que el intento del peruano por salir de Ucrania se da en medio del segundo día consecutivo de ataque militar ruso contra diversas ciudades ucranianas.

Compatriota decidió caminar 6 km de distancia para llegar a un metro que lo lleva a Polonia. (Video: Canal N)

Castillo ofrece avión

En horas de la mañana, el Gobierno dispuso enviar un avión de la Fuerza Aérea para repatriar a los peruanos que se encuentran en Ucrania.

El presidente de la República, Pedro Castillo, informó que desde la Cancillería se está brindando todo el apoyo a los compatriotas en Ucrania.

