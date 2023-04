El transportista que fue maniatado y abandonado cerca al río Rímac, en la carretera Ramiro Prialé, luego que delincuentes robaran su camión con pollos, dio detalles sobre los momentos de terror que vivió la noche del último jueves.

“Me alzaron a una camioneta blanca. Tenían un arma. Me bajaron por la derecha (de mi camión) y me subieron a la otra camioneta. No me dijeron nada, solo que me agachara y no los mirara. Me amarraron mi mano, mis pies”, dijo en declaraciones a la prensa.

Según el agraviado, todo ocurrió cuando se transportaba en la vía de Evitamiento en dirección hacia San Ramón, Chanchamayo. Es ahí que fue interceptado por los hampones, quienes terminaron llevándose la unidad con una carga de 360 jabas valorizada en aproximadamente en 60 mil soles.

🔴 Ate: @PoliciaPeru rescata a hombre que estaba maniatado por delincuentes tras asaltarlo. Víctima señala que le robaron su camión donde transportaba pollo hacia Chanchamayo. En vivo: https://t.co/VYcCssR8fG pic.twitter.com/m7wLGeTEpx — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) April 28, 2023

“No me he dado cuenta si me han venido siguiendo. De momento a otro apareció el carro en mi delante. Me cerró, yo frené para no chocarlos y ahí me asaltaron”, contó. Además, negó haber recibido amenazas antes del atraco.

En otro momento, agradeció al grupo de policías de tránsito femenino que lo ayudaron. “Ha eso de las 5 de la mañana me ayudaron. No pensaba que en verdad iban a llegar hasta ese extremo. Cuando me salvaron sentí un alivio”, dijo con lágrimas en los ojos.

“Mil gracias. Ustedes de verdad me han salvado la vida. He vuelto a nacer. Quisiera decirle a mi jefe para andar ahora entre dos. Siempre he andado solo, llevo muchos años de chófer, como 10 a 15 años”, añadió.

Comentó que de momento no ha podido comunicarse con su familia ni su jefe pues los hampones se llevaron su celular, documentos y S/400 que tenía para sus viáticos.

Finalmente, pidió que, si alguna persona reconoce un camión blanco con carrocería con franjas azules y placa W5736, se comunique con la Policía.