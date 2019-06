Hija de general del Ejército: "manchar el uniforme es ser corrupto, mentiroso y no tener valores"

Síguenos en Facebook

Las cosas claras. La hija del general Gómez de la Torre Araníbar, Jessica Gómez decidió usar sus redes sociales para dar una opinión contundente y salir en defensa de su padre y la campaña promovida por el Ministerio de la Mujer con el uso de mandiles rosados.

"De todas las noticias estúpidas que han salido acerca de mi papá alguna vez... está sin duda es la que me pareció más absurda e incoherente y por lo que menos interés le hemos tenido; sin embargo, dada la estupidez de muchos, les comparto lo que pienso:", inicia su post en su Facebook.

"Este hombre con mandil rosado es mi papá y es la persona que más admiro en el mundo, quizá pecamos en mi familia de ser soñadores e idealistas, pero gracias a Dios es así. Mi familia tiene muchos valores siendo el amor y el respeto los más importantes, y para mi un mandil rosado no hace dudar a nadie de su género ni es una burla, y mucho menos creo que sea manchar el uniforme... Mancharlo ES ser corrupto, mentiroso, ladrón, es no predicar con el ejemplo, es no ser coherente y no tener valores", asevera.

Asimismo, destacó a su padre como el mejor oficial del Ejército que conoce porque tiene una trayectoria intachable, además de ser líder y oficial. "Como familia hemos vivido muchas veces fuera del país y ha sido siempre gracias a su esfuerzo, a sido siempre reconocido como número uno acá y en otros países y eso nadie se lo ha regalado", aseveró.

De igual forma resaltó que su padre Gómez de la Torre ha estado y combatido en el Vraem, lejos de ellos. "Siempre su prioridad ha sido su gente, sus soldados. No sé cuántos oficiales arriesguen sus vidas ya cuando llegan a un puesto alto para meterse en lo más profundo para estar con sus oficiales y soldados... pero ese es mi papá, mi ejemplo, mi modelo de líder y de persona", precisó.

"Hay tanta porquería hoy en día a nuestro alrededor y siento que todo está de cabeza... vivimos en un país donde ser corrupto, mentiroso y ladrón es aceptado, pero vestir un mandil apoyando una campaña hacia la mujer y solicitado por la MINISTRA genera tanto debate y comentarios estúpidos, llegando a poner en riesgo toda una vida de dedicación y entrega (...)", finaliza su post.

Cabe recordar que el periodista Philip Butters calificó con términos fuertes al general y bromeó con que se veía "hermosa" luego de vestir un mandil rosado en la campaña "Hombres por la Igualdad" promovido por el Ministerio de la Mujer.

"Por si acaso a este señor que se le ve tan bien, es el general Gómez de la Torre que es el jefe del Estado Mayor del Ejército y próximamente entiendo que va a salir del clóset (...) se le ve muy bien al general Gomez de la Torre, tengo entendido que se depila, se hace sus cejas y esta bien, se le ve hermoso, hermosa, perdón..", fueron sus palabras.