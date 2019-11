Hija de Keiko Fujimori envía carta al TC: "Les comparto el poema que le escribí a mi mamá"

Síguenos en Facebook

El último martes, la hija mayor de Keiko Fujimori envió una carta a los miembros del Tribunal Constitucional respecto a la libertad de su madre y el proceso que se sigue en esa instancia.

En la misiva, la hija de Keiko apela a la falta que le hace la madre en el hogar y a la espera de su retorno.

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular permanece recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

El Tribunal está pendiente de resolver un proceso de hábeas corpus que podría determinar la libertad de Keiko ante la prisión preventiva dispuesta por el Poder Judicial.

"No sé cuánto tiempo más la tendré que esperar, pero la verdad, la necesito para que me lleve al colegio y me diga: "Te amo"", se lee en la carta de la mayor de sus hijas.

Luego continuó con: "¿Saben ustedes lo difícil que es estar alejada de tu madre más de un año? Ya se perdió el cumpleaños (de mi hermana) y en poco tiempo se perderá mi próximo cumpleaños (...)Les comparto el poema que le escribí a mi mamá por su cumpleaños para que entienda lo que ella significa para nosotros.", escribió la menor.